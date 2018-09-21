У Вінниці експерти з Японії навчають підприємців розвивати бізнес

Тренінг з принципів успішного економічного розвитку для представників малого та середнього бізнесу розпочався сьогодні у Вінницькій торгово-промисловій палаті. Упродовж трьох днів професор Осакського технологічного інституту Кентаро Минагава навчатиме підприємців успішному управлінню процесами виробництва на основі вчення Кайдзен (у перекладі з японської мови означає «безперервне вдосконалення»). Його головна ідея полягає у поліпшенні процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів та управління.

«Ми даємо конкретні рекомендації щодо функціонування бізнесу і використовуємо нові ефективні прийоми. На минулому семінарі, наприклад, проводили вправу з використанням Lego-кубиків, які демонструють злагодженість у роботі на виробництві, зокрема показали, як можна пришвидшити процес, поклавши кубики ближче – скоротити час і досягнути кращих результатів, – пояснює Кентаро Минагава. – На тренінгу корисне зерно знайде для себе і власник компанії, і менеджер середньої ланки, оскільки Кайдзен передбачає два принципи: «top down», коли робота формується за принципом «зверху – вниз» і «button up» – навпаки, «знизу доверху». Обидва вони дієві, якщо компанія має план чи стратегію розвитку і якщо її співробітники хочуть розвивати своє підприємство, рухаючись на шляху до успіху».

У триденному тренінгу взяли участь 40 керівників підприємств, управлінці та відповідальні за випуск продукції на своїх виробництвах. Серед учасників не тільки представники вінницького бізнесу, але й з інших регіонів України. Хоча завдяки конкурсному відбору саме Вінниччина у 2018 році приймає японську програму навчання бізнесу. Її підтримало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Кайдзен-клуб в Україні, а також Міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії та Асоціації технічного співробітництва і сталого партнерства за кордоном (AOTS).

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора