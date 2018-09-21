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У Єгипті суд відпустив синів колишнього президента Мубарака під заставу

21 вересня, 2018 - 09:30
Фото epa

Єгипетський суд відпустив двох синів екс-президента країни Хосні Мубарака під заставу через п’ять днів після того, як їх заарештували. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Кримінальний суд у Каїрі задовольнив апеляцію, призначивши заставу в розмірі 5 570 доларів кожному", - йдеться в повідомленні.

Алаа і Ґамаль Мубарак звинувачуються в незаконному отриманні близько 30 мільйонів доларів шляхом маніпуляцій акціями на фондовому ринку.

Братів затримували і раніше. У 2011 році їх разом з батьком затримали через два місяці після подій Арабської весни в Єгипті, після якої Хосні Мубарак пішов у відставку після 29 років при владі. Усіх трьох згодом засудили до трьох років за звинуваченням у присвоєнні коштів, призначених для президентських палаців.

Синів звільнили у 2015 році, їхній батько вийшов із в’язниці у 2017.

Під час правління Хосні Мубарака Ґамаль очолював ключовий комітет владної партії і впродовж довгого часу вважався наступником батька.

Водночас Алаа був поза політикою, однак його звинувачують у накопиченні статків за допомогою контактів батька.

Джерело: Радіо Свобода

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