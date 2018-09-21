Уряд представив у Раді Держбюджет-2019

Кабінет міністрів завершив представлення проекту державного бюджету на 2019 рік у Верховній Раді України. Документ представила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає "РБК-Україна".

"Шановні колеги представлення проекту державного бюджету України на 2019 рік завершено, номер №9000. З цього моменту парламент переходить до обговорення цього бюджету. Відповіднодо статті 154 Регламенту ВР, тепер державний бюджет України для подальшої роботи переходить у Верховну раду України. Запрошую усіх до обговорення", - повідомив спікер ВР Андрій Парубій.

Зазначимо, на сайті Верховної Ради оприлюднили орієнтовний графік розгляду проекту закону №9000 про державний бюджет України на 2019 рік відповідно до регламенту ВР. Згідно з ним, після представлення в парламенті не пізніше 1 жовтня буде розгляд проекту нардепами і комітетами, формування пропозицій до законопроекту і направлення їх до комітету з питань бюджету. Згідно з графіком, Рада може прийняти держбюджет-2019 не пізніше 1 грудня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України від 14 вересня схвалив проект державного бюджету на 2019 рік. Згідно з проектом, доходи держбюджету складуть 1,29 трлн гривень. За словами Гройсмана, за рік обсяг бюджетних доходів виросте на 130 млрд гривень.

Також у проекті передбачено видатки на оборону в розмірі 209,5 млрд гривень. Відзначимо, що відповідно до закону "Про національну безпеку", обсяги фінансування оборонного сектора повинні становити не менше 5% від ВВП країни в рік.

В бюджеті-2019 витрати на Раду в 2019 році скоротяться на 5%, на президента - на 11%, на уряд - на 16%.