Перший-ліпший брехун і ошуканець може розвалити цілу державу, тоді як упорядкування речей навіть в одному домі неможливе без ласки Божої.
Іван Мазепа, український військовий, політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького

Уряд представив у Раді Держбюджет-2019

21 вересня, 2018 - 13:14
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Кабінет міністрів завершив представлення проекту державного бюджету на 2019 рік у Верховній Раді України. Документ представила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає "РБК-Україна".

"Шановні колеги представлення проекту державного бюджету України на 2019 рік завершено, номер №9000. З цього моменту парламент переходить до обговорення цього бюджету. Відповіднодо статті 154 Регламенту ВР, тепер державний бюджет України для подальшої роботи переходить у Верховну раду України. Запрошую усіх до обговорення", - повідомив спікер ВР Андрій Парубій.

Зазначимо, на сайті Верховної Ради оприлюднили орієнтовний графік розгляду проекту закону №9000 про державний бюджет України на 2019 рік відповідно до регламенту ВР. Згідно з ним, після представлення в парламенті не пізніше 1 жовтня буде розгляд проекту нардепами і комітетами, формування пропозицій до законопроекту і направлення їх до комітету з питань бюджету. Згідно з графіком, Рада може прийняти держбюджет-2019 не пізніше 1 грудня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України від 14 вересня схвалив проект державного бюджету на 2019 рік. Згідно з проектом, доходи держбюджету складуть 1,29 трлн гривень. За словами Гройсмана, за рік обсяг бюджетних доходів виросте на 130 млрд гривень.

Також у проекті передбачено видатки на оборону в розмірі 209,5 млрд гривень. Відзначимо, що відповідно до закону "Про національну безпеку", обсяги фінансування оборонного сектора повинні становити не менше 5% від ВВП країни в рік.

В бюджеті-2019 витрати на Раду в 2019 році скоротяться на 5%, на президента - на 11%, на уряд - на 16%.

Більше новин

Рада призначила двох суддів Конституційного Суду
Верховна Рада затвердила новий склад ЦВК
Рада розпустила ЦВК
Парубій підписав закон про розширення складу ЦВК
Нардепи збільшили склад ЦВК до 17 членів
Рада схвалила закон про "маски-стоп"

Новини партнерів

Loading...