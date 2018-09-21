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В Естонії засудили російського шпигуна

21 вересня, 2018 - 20:20

Естонський суд визнав винним у антидержавній змові 32-річного Євгенія Славіна, який збирав дані для російського ГРУ. Йому призначили покарання у вигляді року і восьми місяців позбавлення волі. Про це пише Postimees.

Поліція безпеки затримала Славіна 1 липня цього року і з цього часу він перебуває під вартою.

Згідно зі звинуваченням, громадянин Естонії Славін з квітня 2016 року підтримував зв'язок з працівниками ГРУ РФ. Він давав письмову згоду на таємне співробітництво ГРУ. Інформацію злочинець передавав по телефону, через електронні листи і повідомлення, а також на зустрічах на території Росії.

Одним із завдань Славіна було сфотографувати можливе місце майбутнього аеродрому НАТО в Естонії.

Джерело: Еспресо

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