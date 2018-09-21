В Індії та Катарі українські громади долучились до акції пам’яті 85-х роковин Голодомору

Українські громади Катару та Індії взяли участь у міжнародній акції "Запалімо свічку пам’яті", присвяченої 85-м роковинам трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляють прес-служби українських дипустанов у Катарі та Індії.

Так, 20 вересня в приміщенні Посольства України в Державі Катар учасники акції - українська громада, співробітники дипмісії та члени їх сімей - переглянули короткометражний документальний фільм про трагедію Голодомору 1932-1933 років, запалили свічки пам’яті та вшанували жертв Голодомору хвилиною мовчання.

Також цього дня на території української дипустанови в Нью-Делі за участю українських дипломатів та громади Індії відбулася поминальна панахида за жертвами Голодомору, яку відслужив Митрополит сирійської православної церкви Делі, д-р Юханон Мар Деметріос.

Під час поминального заходу Посол України в Індії Ігор Поліха поінформував учасників акції щодо причин та наслідків Голодомору в Україні 1932-1933 років, наголосивши на важливості збереження пам’яті про злочин сталінського режиму проти українського народу.

Крім цього, в приміщенні дипустанови було розгорнуто тематичну виставку, присвячену історичним фактам Голодомору в Україні, а також демонструвалися документальні фільми.