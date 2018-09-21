В Україні зменшилась кількість міст-мільйонників

Станом на 1 серпня цього року у місті Дніпро зафіксували менше мільйона жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Згідно зі статистичною інформацією, за підсумками липня у Дніпрі нараховувалося 996 тисяч 787 жителів. При цьому за даними по місту Дніпро (міськрада) тут було зафіксовано 999 тисяч 257 жителів.

Водночас середня чисельність населення у січні-липні цього року у місті становить 998 тисяч 646 осіб, а по місту Дніпро (міськрада) - 1 мільйон 1 тисяча 100 осіб.

З початку року до 1 серпня чисельність жителів Дніпра скоротилася на 3 тисячі 719 осіб, або 0,37%, а по місту Дніпро (міськрада) - на 3 тисячі 687 осіб, або 0,37%.

Нагадаємо, протягом липня українців поменшало на 15,8 тисяч осіб. За даними Держстатистики, чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 серпня 2018 року становила 42 млн 248,1 тис. осіб.