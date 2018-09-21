Верховний Суд дозволив оформляти паспорта у вигляді книжечки замість ID-карти

Велика палата Верховного Суду дозволила оформляти і видати паспорти України у формі книжечки, якщо громадянин виступає проти виготовлення паспорта в формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить його персональні дані.

"Велика палата Верховного суду, розглядаючи справу № 806/3265/17, захистила право особи, передбачене ст.32 Конституції України, в якій, зокрема, закріплено заборону збору, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, окрім визначених законом випадків", - повідомляє прес-служба Верховного суду.

Згідно з повідомленням, до суду з позовом звернулася жителька Житомирської області, яка заперечувала проти виготовлення паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить її персональні дані.

"Впровадження новітніх технологій не повинно бути безальтернативним і примусовим. Ті, хто відмовляються приймати ці технології, повинні мати альтернативу - використання традиційних методів ідентифікації особистості", - наголошується в повідомленні суду.

Таким чином, Велика палата Верховного суду прийняла постанову у справі, частково задовольнивши позовні вимоги позивача та зобов'язавши Коростенський районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області оформити та видати позивачці паспорт громадянина України у формі книжечки відповідно до положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року.