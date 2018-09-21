Верховний суд дозволив противникам ID-карток отримувати паспорти старого зразка

Верховний суд захистив право особи на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних та зняв заборону на оформлення паспорта старого зразка. Відповідна інформація оприлюднена на сайті "Судова влада".

"Впровадження новітніх технологій не повинно бути безальтернативним і примусовим. Ті, хто відмовляються приймати ці технології, повинні мати альтернативу – використання традиційних методів ідентифікації особистості", – йдеться у постанові Верховного суду.

Рішення було прийнято за результатами розгляду позову жительки Житомирської області, яка відмовилася отримувати електронний носій, що містить її персональні дані. Позивачка мотивувала свою відмову релігійними переконаннями. У Суді розглянули апеляційні скарги жительки Житомирської області на зразкове рішення Касаційного адміністративного суду Верховного суду, згідно з яким релігійні переконання не є підставою для відмови від отримання ID-картки. Судді частково задовольнили скаргу і зобов’язали Коростенський районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області оформити та видати українці паспорт у вигляді книжки.

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