Вшанування пам’яті видатного ніжинського гуманіста

Сьогодні у Ніжині відкриють меморіальну дошку на честь 100-річча з дня народження Ігоря Качуровського

В ці вересневі дні жителі Ніжина вшановують пам'ять свого видатного земляка, культурного діяча і гуманіста Ігоря Васильовича Качуровського. Ігор Качуровський відомий перш за все своїм голосом, адже саме його чули крізь залізну завісу радянські громадяни, вмикаючи хвилю радіо «Свобода». Проте Ігор Васильович відомий не тільки як радіоведучий, а й як письменник, перекладач, літературознавець, лауреат кількох літературних премій.

20-го вересня, в НДУ ім. Миколи Гоголя розпочались Наукові читання, присвячені творчій спадщині письменника, а сьогодні у рідному Ніжині буде урочисто відкрито меморіальну дошку на його честь. Також на жителів Ніжина чекає презентація збірки - «Ігор Качуровський – Микола Шкурко: листування».

Вікторія ШИТИК, «День»