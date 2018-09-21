"Вулкан" Бондарчука здобув нагороду Міжнародного Алматинського кінофестивалю за найкращу режисуру

Нагороду за найкращу режисуру I Міжнародного Алматинського кінофестивалю здобув Роман Бондарчук за роботу над фільмом "Вулкан", створеним у копродукції України та Німеччини за підтримки Держкіно.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно на офіційному сайті.

"Нагороду присуджено за рішенням міжнародного журі, до складу якого увійшли актриса Настасія Кінскі, продюсер П'єр Шпенглер, режисер Сергій Бодров, продюсер і режисер Марк Рускарт, продюсер Гюльнара Сарсенова", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Вулкан" уже виборов Гран-прі кінофестивалю "Золотий абрикос" у липні цього року. Нині фільм продовжує своє фестивальне турне. За словами продюсера картини Олени Єршової, він отримав уже понад 30 запрошень.

Вже 26 жовтня "Вулкан" відкриває кінофестиваль BEAST International Film Festival у м. Порту (Португалія), присвячений східноєвропейському кіно. Цього року у фокусі фестивалю - нові українські фільми.

У Києві глядачі зможуть переглянути стрічку 21 жовтня в рамках фестивалю "Нове німецьке кіно".

Як відомо, проект фільму "Вулкан" став одним із переможців сьомого конкурсного відбору Держкіно. З українського боку виробництво здійснила кінокомпанія "ТАТОФІЛЬМ" (продюсер Олена Єршова) і громадська організація "Південь" (продюсер Дар'я Аверченко) за підтримки Держкіно.

За сюжетом, Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем в офісі ОБСЄ й у складі моніторингової місії вирушає на кордон із Кримом. Cерія дивних збігів залишає Лукаса сам на сам із таємничим і хаотичним всесвітом південного степу, в якому життя здається відірваним від будь-якої структури. У цих дивних місцях, де люди віднаходять щастя у найпростіших, часто буденних речах, де переплелися минуле, сучасне і майбутнє, де кожен день може стати останнім, Лукас починає життя спочатку.