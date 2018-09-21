ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні прав людини у Придністров'ї

Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у порушенні прав людини у Придністров'ї, зобов'язавши російську владу виплатити двом сім'ям з регіону компенсацію у розмірі 75 тисяч євро. Про це поінформували у молдавській правозахисній організації "PROMO-LEX", повідомляє Укрінформ у Молдові.

"Суд зобов'язав Росію виплатити 50 тисяч євро матері Олександра Стоматі, військовослужбовця, який насильно був призваний у лави збройних сил невизнаного Придністров'я і згодом помер за нез‘ясованих обставин", - йдеться у повідомленні правозахисників.

Підкреслюється також, що згідно з рішенням європейської судової інстанції, Росія порушила одну зі статей Європейської конвенції з прав людини - право на життя.

Іншій сім'ї з Придністровського регіону, син якої теж був призваний в армію, а згодом його знайшли мертвим на березі Дністра, ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсацію у розмірі 22 тисяч євро

Правозахисники повідомляють також, що відмова від служби у лавах збройних сил невизнаного Придністров'я карається владою регіону штрафом у розмірі 1,7 тисячі євро або тюремним ув‘язненням терміном до двох років.