ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації щодо захисту культурної спадщини в окупованому Криму

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) заявляє про погіршення ситуації щодо захисту культурної спадщини в анексованому Росією Криму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ з посиланням на доповідь генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле.

В оприлюдненому документі наводяться факти грубих порушень з боку окупаційної влади прав українців і кримських татар у сфері освіти, використання рідної мови та забезпечення свободи ЗМІ.

"Незважаючи на наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року, який зобов'язав Росію забезпечити доступність освіти українською мовою, окупаційна влада продовжує знищення системи освіти для російськомовного населення. Так, кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилась на 98% порівняно з 2014 роком", - повідомляє ЮНЕСКО.

У доповіді констатується відсутність можливості для доступу до об'єктів культурної спадщини, історичних та архітектурних пам'ятників, музеїв, біосферних резерватів, наукових центрів та ін. Також фіксуються факти незаконних археологічних розкопок, вивезення культурних цінностей з території Криму.

Особливе занепокоєння викликає стан збереження Ханського палацу в Бахчисараї, внесеного до попереднього списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок так званих "реставраційних робіт", які здійснює окупаційна влада на його території, існує реальна загроза втрати історичної і культурної автентичності цього об'єкта.

У документі відзначається необхідність налагодження ефективного моніторингового механізму ситуації в окупованому Криму і повідомляється про консультації між Україною і Секретаріатом ЮНЕСКО в форматі ведення прямого моніторингу у сфері компетенції Організації.

Зазначимо, що доповідь ЮНЕСКО ґрунтується на інформації Секретаріату ЮНЕСКО, матеріалах інституційних партнерів Організації, зокрема Управління верховного комісара ООН з прав людини, ОБСЄ, Ради Європи, ICOMOS, Amnesty International, а також даних української сторони.

Документ, що містить актуальну інформацію про ситуацію в тимчасовому окупованому Криму, готується двічі на рік на виконання рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)".