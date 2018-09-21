За день на Донбасі були поранені двоє українських військових

Бойовики упродовж дня 4 рази порушили режим припинення вогню, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосував", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, з автоматичних станкових гранатометів вони обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське. Також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю застосували проти українських військових в районі Гнутового.

“В ході бойового зіткнення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені”, - поінфоомували в штабі, додавши, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.