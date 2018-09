Жертвами катастрофи порома на озері Вікторія стали вже 79 людей

У Танзанії кількість загиблих внаслідок краху порому на озері Вікторія збільшилася до 79 людей. Про це повідомляє AFP із посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами губернатора регіону Мванза Джона Монгелли, тривають пошуки людей, що вижили.

Передбачається, що пором MV Nyerere при граничній місткісті в 200 осіб міг перевозити вдвічі більше пасажирів. Пором перекинувся поруч з пірсом на острові Укара. Державне агентство транспорту Танзанії поки не може назвати точну кількість пасажирів на борту судна.

#BREAKING At least 79 dead in Lake Victoria ferry disaster: Tanzania state media pic.twitter.com/pMVlJuK9Gy

— AFP news agency (@AFP) September 21, 2018