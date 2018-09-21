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Жертвами катастрофи порома на озері Вікторія стали вже 79 людей

21 вересня, 2018 - 11:35
Фото AP

У Танзанії кількість загиблих внаслідок краху порому на озері Вікторія збільшилася до 79 людей. Про це повідомляє AFP із посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами губернатора регіону Мванза Джона Монгелли, тривають пошуки людей, що вижили.

Передбачається, що пором MV Nyerere при граничній місткісті в 200 осіб міг перевозити вдвічі більше пасажирів. Пором перекинувся поруч з пірсом на острові Укара. Державне агентство транспорту Танзанії поки не може назвати точну кількість пасажирів на борту судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті краху порома в Африці загинули понад 40 осіб. За даними деяких ЗМІ, всього на борту знаходилися від 400 до 500 людей.

Джерело: День

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