Цьогоріч Україна продала за кордон на 48% більше електрики

У січні-вересні 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії на 47,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 4,181 млрд кВт/год.

Про це повідомляє Міненерговугілля, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, експорт електроенергії з Бурштинської ТЕС у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії збільшився на 19,6% (на 407,8 млн кВт-год) - до 2,488 млрд кВт/год.

Продаж електроенергії до Польщі зменшився на 3,5% (на 26 млн кВт/год) - до 723,2 млн кВт/год. Експорт електрики до Молдови склав 970 млн кВт-год у порівнянні з 3,7 млн ​​кВт-год за 9 місяців 2016 року.

До Білорусі та Росії в минулому та поточному роках українську електроенергію не експортували.