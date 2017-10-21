ГПУ вручила підозру екс-заступнику глави Запорізької ОДА

Генпрокуратура вручила підозру колишньому заступнику очільника Запорізької ОДА Олексію Литвину через зловживання під час будівництва другої лінії оборони на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він зауважив, що минулого місяця був вражений побаченим і наказав оцінити зловживання під час будівництва другої лінії оборони на Донбасі. Вже сьогодні є перший результат перевірки.

"Військова прокуратура сил АТО вручила підозру О. Литвину, який в червні 2015 року, стажуючись на посаді заступника Запорізької ОДА, організував зловживання цивільними і військовими посадовцями, що будували та приймали взводні опорні пункти. Справи подільників уже в суді Запоріжжя", - наголосив Луценко.

Він попросив ветеранів АТО взяти під громадський контроль перебіг судового слідства.