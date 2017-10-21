Кількість жертв найбільшого теракту в Сомалі зросла до 358 осіб

Кількість загиблих в результаті найбільшого теракт в Могадішо (Сомалі) зросла до 358 осіб.

Про це пише Reuters з посиланням на дані уряду.

Поранення отримали 228 осіб.

Раніше повідомлялося про 276 загиблих.

Нагадаємо, теракт був здійснений в суботу, 14 жовтня. Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула біля популярного готелю Safari в столиці Сомалі Могадішо. Згодом ще одна замінована машина вибухнула в міському районі Мадіна.

Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на відчайдушну заяву лікарень про донорство крові для поранених.

У Сомалі визнали суботній теракт національною катастрофою.