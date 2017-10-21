Король Іспанії назвав Каталонію "невід'ємною частиною країни"

Король Іспанії Філіп VI заявив, що Каталонія є невід'ємною частиною країни в ХХІ столітті.

Звинувативши керівництво Каталонії в "неприйнятній спробі відділення" від Іспанії, монарх заявив, що ситуація, яка виникла після референдуму про незалежність, має вирішуватися в рамках "легітимних демократичних інститутів", передає DW.

"Жоден проект майбутнього не можна побудувати, руйнуючи загальне демократичне життя. Жоден проект не може приводити до ізоляції і зубожіння народу", - заявив Філіп VI.

1 жовтня в Каталонії пройшов референдум, на якому, за словами місцевої влади, каталонці проголосували за незалежність від Іспанії. У той же час, центральна влада країни заявляє, що референдум не відбувся.

ЄС, а також Франція і Німеччина назвали каталонський референдум нелегітимним.

10 жовтня лідер Каталонії Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності автономії в односторонньому порядку. Однак, документ не набуде чинності до переговорів з іспанським урядом, на які розраховує Каталонія.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой зажадав від влади Каталонії роз'яснень з приводу суті оголошеної декларації про незалежність автономії.

Мадрид зажадав від Барселони уточнити, чи була оголошена незалежність автономії 10 жовтня 2017 року.

Залежно від цього, в Мадриді приймуть рішення, чи припиняти автономію цього іспанського регіону згідно з статтею 155 Конституції Іспанії. Пояснення щодо суті декларації Барселона повинна була надати до 19 жовтня.

У відповідь у Барселоні заявили, що Каталонія остаточно проголосить незалежність у разі скасування Мадридом автономії регіону.

Провідні іспанські партії погодилися вивчити можливість внесення змін до Конституції для якнайшвидшого завершення каталонської кризи. Можливі зміни стосуються вивчення варіантів збереження Каталонії в складі єдиної Іспанії.