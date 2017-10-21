Львів отримав регулярне авіасполучення з Міланом

Учора, 20 жовтня, у Львівський аеропорт імені Данила Галицького прибув перший рейс з італійського Бергамо (аеропорт неподалік Мілана) компанії "Ernest Airlines". відтепер Львів матиме знову пряме та регулярне авіасполучення із Міланом.

Першим авіарейсом до Львова прилетіло 102 пасажири. У зворотньому напрямку на борту лайнера полетіло 99 пасажирів. Ціна на перший виліт коштувала майже 100 євро. Проте вартість на наступні стартує від 49 євро. У цю вартість буде входити ручна поклажа до 10 кілограмів з габаритами валізи 55х35х25 см.

За словами бізнес-девелопера "Ernest Airlines" Шеді Ел Таннір, Мілан був обраний через те, що є фінансовою столицею Італії, а також там проживає багато українців. Лише за першу добу, коли було відкрито продажі квитків в Україну, було продано 400 квитків. Наразі польоти здійснюватимуться двічі на тиждень - щоп'ятниці та щонеділі. Проте вже у найближчому майбутньому кількість рейсів планують збільшити до трьох чи навіть п'ятьох на тиджень.

Після Львова рейс до Мілана відкриють і з Києва. За цим напрямом компанія здійснюватиме польоти з 4 грудня. Натомість 8 грудня летіти зі Львова з цим же авіаперевізником можна буде до Венеції та Неаполя.

Компанія наразі володіє двома авіалайнерами Airbus A319 (141 місце пасажирське місце) та Airbus A320 (180 місць). До літа 2018 року «Ernest Airlines» планує поповнити свій флот ще шістьма літаками Airbus А320.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора