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МЗС не рекомендує українцям їздити в Мадагаскар через спалах чуми

21 жовтня, 2017 - 17:33

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям здійснювати поїздки в Мадагаскар через епідемію чуми. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС, розміщеній в Twitter.

"Рекомендуємо українцям утриматися від поїздки в Мадагаскар через спалах епідемії чуми. Консул +2781480670", - наголошується в повідомленні.

Раніше іноземні ЗМІ з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляли, що через спалах легеневої чуми на острові Мадагаскар померли вже 94 людини.

З 1 серпня по 20 жовтня 2017 року на Мадагаскарі зареєстровано 1 тис. 153 випадки підозри на чуму, з них 300 - підтверджені лабораторними тестами.

Джерело: 112 Україна
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