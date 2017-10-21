МЗС не рекомендує українцям їздити в Мадагаскар через спалах чуми

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям здійснювати поїздки в Мадагаскар через епідемію чуми. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС, розміщеній в Twitter.

"Рекомендуємо українцям утриматися від поїздки в Мадагаскар через спалах епідемії чуми. Консул +2781480670", - наголошується в повідомленні.

Рекомендуємо українцям утриматися від подорожі до #Мадагаскар'у через спалах епідемії чуми. Консул +27 81 480 67 07. pic.twitter.com/AYva2fjQDL — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 21 жовтня 2017 р.

Раніше іноземні ЗМІ з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляли, що через спалах легеневої чуми на острові Мадагаскар померли вже 94 людини.

З 1 серпня по 20 жовтня 2017 року на Мадагаскарі зареєстровано 1 тис. 153 випадки підозри на чуму, з них 300 - підтверджені лабораторними тестами.