На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,3

21 жовтня, 2017 - 12:41
На Філіппінах у провінції Сарангані стався землетрус магнітудою 5,3 бали.
Про це повідомляє CNN.
Землетрус стався у суботу, 21 жовтня, о 9:32 за місцевим часом. Підземні поштовхи були зафіксовані в провінції Сарангані на острові Мінданао, який знаходиться на півдні філіппінського архіпелагу.
За інформацією місцевого Інституту вулканології і сейсмології, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині близько 50 км.
Експерти попереджають, що після землетрусу можливі афтершоки, у зв'язку з чим населенню порадили бути готовим до можливої тривоги.
Інформації про жертви або пошкодження майна поки що немає.