На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,3

На Філіппінах у провінції Сарангані стався землетрус магнітудою 5,3 бали.

Про це повідомляє CNN.

Землетрус стався у суботу, 21 жовтня, о 9:32 за місцевим часом. Підземні поштовхи були зафіксовані в провінції Сарангані на острові Мінданао, який знаходиться на півдні філіппінського архіпелагу.

За інформацією місцевого Інституту вулканології і сейсмології, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині близько 50 км.

Експерти попереджають, що після землетрусу можливі афтершоки, у зв'язку з чим населенню порадили бути готовим до можливої тривоги.

Інформації про жертви або пошкодження майна поки що немає.