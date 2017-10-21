На виборах у Чехії лідирує партія мільярдера Бабіша

Згідно з опрацюванням близько 80% бюлетенів, на парламентських виборах у Чехії лідирує правоцентристський рух ANO, який очолює Андрей Бабіш. За попередніми даними, явка виборців склала 60 відсотків, а найбільше голосів – понад 30 відсотків – набирає ANO («Так») під керівництвом мільярдера і екс-міністра фінансів Чехії Андрея Бабіша. Спостерігачі припускають, що саме він може стати прем’єром, попри звинувачення у корупції і зловживанні фондами Євросоюзу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Друге місце з 12-ма відсотками голосів займає партія «Свобода і пряма демократія» правого популіста Томіо Окамури. За комуністів, Громадянську демократичну партію і піратську партію проголосувало приблизно по 10 відсотків виборців. Всього близько 8% голосів отримала провідна партія нинішньої правлячої коаліції – соціал-демократи.

За прогнозами спостерігачів, до парламенту може пройти рекордна кількість партій – до дев’яти, зокрема праві і ліві євроскептики.