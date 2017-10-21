Расмуссен закликав озброїти Україну задля збереження Донбасу

Країни Заходу мають можливість вирішити тривалу війну на сході України. Так вважає колишній Генеральний секретар НАТО. Він розповів, як саме Україна може зберегти Донбас, пише uapress.info.

Андерс Фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, розповів виданню «The Globe and Mail», як має розв'язатись ситуація на Донбасі, та яку роль у цьому грають країни Заходу. За його словами, перше, що необхідно зробити – це надати Україні зброю. Друге – відправити на Донбас потужну миротворчу місію ООН.

«Європа, Канада та США зараз мають можливість посприяти політичного вирішення цієї війни», - заявив він.

Расмуссен також наголосив, що Росія може отримати так звану винагороду за виведення своїх військ з сусідньої держави. Мова йде про послаблення антиросійських санкцій.

«Повне зняття санкцій можливе лише після повного виконання Росією своїх зобов'язань», - підсумував Расмуссен.