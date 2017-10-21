Розкриття злочинів за 9 місяців виросло на понад 25%, - Аваков

За девять місяців цього року розкриття злочинів збільшилося на понад 25%. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

"Прийшла статистика протидії злочинам за 9 місяців 2017 року – правоохоронцям вдалося розкрити більше злочинів на 25,6%. При всіх особливостях сьогоднішнього часу - є позитивна динаміка", - заявив Аваков.

При цьому він додав, що у порівнянні з 2016 роком, кількість злочинів зменшилась з 49 1097 до 41 9777, тобто на 14,5%.За даними А.Авакова у вересні поліцейські розкрили 21 552 справи.