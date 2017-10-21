У центрі Києва на 2 місяці обмежать рух

На центральних вулицях Києва з 29 листопада по 31 січня частково обмежать рух усіх видів транспорту через новорічно-різдвяні свята.

Київська міська державна адміністрація оприлюднила перелік вулиць, які стануть пішохідними.

Так, з 29 листопада до 31 січня 2018 року проїзд транспорту заборонять уздовж Володимирського проїзду - від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Також на період свят 19 і 31 грудня, 1 і 7 січня будуть введені тимчасові обмеження на рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі, а також на вулиці Володимирській - від Рильського провулка до Володимирського проїзду. Маршрути громадського транспорту в цей період відкоригують.

Із 19 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року в столиці триватимуть новорічно-різдвяні свята у рамках культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії". На киян і гостей столиці чекає розважальна програма на трьох локаціях – Софійській і Михайлівській площах, а також Володимирському проїзді.