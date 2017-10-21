У Чехії розпочався другий день парламентських виборів

У Чехії розпочався другий день виборів до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ceskenoviny.cz.

Виборчі дільниці працюватимуть до 14:00 за місцевим часом. На них зможуть проголосувати ті, хто не віддав свій голос у п’ятницю. Але навіть після закриття дільниць виборчі комісії все одно повинні дати право проголосувати громадянам, які вже потрапили на дільницю чи перебувають біля неї.

Голосування у Чехії проходить протягом двох днів. Учора на дільниці прийшли близько двох п’ятих від загального числа виборців. За інформацією видання, цьогоріч чехи голосують значно активніше, ніж на виборах чотири роки тому.

Більшість голосів виборців будуть підраховані вже у суботу ввечері.

Очікується, що перемогу здобуде рух АНО - Акція невдоволених громадян. Його лідер, екс-міністр фінансів Андрій Бабіш, є найбагатшою людиною Чехії зі статками у $4,1 млрд.