У Каталонії вийшли 450 тисяч людей проти обмеження автономії

У Каталонії на мітинг зібрались 450 тисяч людей, які протестують проти рішенні іспанського уряду про обмеження автономії регіону.

Про це повідомила "AFP news agency" з посиланням на місцеву поліцію.

Водночас, як повідомляє "Reuters", на акції люди скандували: "Свободи, свободи!".

"Іспанський уряд здійснив переворот проти демократичної та правової більшості", - заявила каталонський депутат Марта Ровіра.

Каталонська влада заявили, що близько 90% тих, хто взяв участь у референдумі 1 жовтня, проголосували за незалежність. Але лише 43% виборців брали участь, причому більшість противників від’єднання залишилися вдома.

Як повідомлялось раніше, уряд Іспанії вирішив застосувати статтю 155 Конституції "для відновлення законності та забезпечення прав і свобод усіх каталонців". Це обмежує автономію Каталонії.

На такий крок уряд у Мадриді пішов після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність регіону чи ні.