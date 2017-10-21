У Китаї 6 чиновників звинуватили в спробі перевороту

У Китаї шестеро колишніх високопосадовців планували усунути лідера Комуністичної партії Сі Цзіньпіна. Про це повідомив очільник китайського державного Комітету з контролю над цінними паперами Лю Шиюй, передає УНН.

"Очільник китайського державного Комітету з контролю над цінними паперами Лю Шиюй заявив, що шестеро колишніх високопосадовців планували усунути лідера Комуністичної партії Сі Цзіньпіна", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що чиновників, яких назвав Лю, заарештували в рамках масштабної антикорупційної кампанії, запущеною Сі Цзіньпінем. Вони, за словами Глави комітету, "були неймовірно жадібними і корумпованими, вони планували захопити контроль над партією і над державною владою".

"Сі Цзіньпін впорався із цими проблемами і усунув найнебезпечнішу таємну загрозу партії і країні", - додав він.