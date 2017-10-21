У Києві створять музей історії "Бабиного Яру"

Президент України Петро Порошенко підписав Указ про створення організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"Як зазначається в документі № 331/2017, метою акта є увічнення пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, вшанування пам'яті жертв інших злочинів, скоєних нацистами та їх союзниками на території України під час Другої світової війни, запобігання повторенню злочинів проти людяності", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що відповідним документом президент також затвердив персональний склад оргкомітету.

"Співголовами Організаційного комітету є Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін", - повідомляє прес-служба.

При цьому співголови оргкомітету мають право у разі потреби вносити зміни до його персонального складу, утворювати робочі групи для забезпечення його діяльності, залучати до роботи в ньому представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, експертів. Згідно президентського Указу.

Кабінет Міністрів має забезпечити розроблення на основі пропозицій оргкомітету та затвердити у тримісячний строк план заходів з перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Зокрема, КМУ повинен провести міжнародний конкурс проектів меморіального комплексу заповідника, та опрацьовано питання створення музею історії Бабиного Яру та інших об'єктів з увічнення пам'яті жертв Голокосту, пам'яті жертв інших злочинів, скоєних нацистами під час окупації міста Києва та населених пунктів України щодо мирних жителів, військовополонених, учасників українського визвольного руху.