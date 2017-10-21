У Києві затримали командира ОУН Коханівського за стрілянину на "Академмістечку"

У п'ятницю, 21 жовтня, у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського. Про це повідомила його дружина Катерина, передає Громадське ТБ.

За її словами, це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний "Рем"). Перший застосував травматичну зброю.

"Ми йшли на метро з поминок. Вчора поховали нашого побратима. Нас наздогнав Руслан Рем, він погрожував Коханівському і провокував його. Тоді вони почали битися", - сказала вона.

Жінка також додала, що Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, почалася бійка, і він дістав травматичний пістолет і вистрілив.

"У нього (у Реми, - ред.) поранена чи рука або нога", - сказала вона. Незабаром начальник патрульної поліції столиці Роман Зозуля підтвердив, що Коханівський затриманий. За словами Зозулі, затримання провів патрульний у день свого вихідного. Він прогулювався і почув стрілянину.

Про стан постраждалого на даний момент невідомо.

Нагадаємо, раніше в Києві штурмували офіс ОУН, було затримано 24 людини. З офісу ОУН в Києві у правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" і журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою і димові шашки. При цьому додають, що коли колона учасників акції вирушила до парку Вічної слави, з офісу ОУН почали кидати по них кульки з фарбою і димові шашки, а також картоплю і палиці. Повідомляється, що постраждав співробітник поліції. Крім цього, у Києві правоохоронці затримали двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками під час масових заходів у центрі міста. Також повідомлялося ще про кілька порушень громадського порядку.