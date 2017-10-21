У Латвії на пожертви відкриють центр реабілітації українських військових

Навесні наступного року в Латвії планується відкрити центр соціально-психологічної реабілітації для ветеранів антитерористичних операції (АТО) в Україні, повідомив представник "Товариства за відновлення Латвії" Сергій Алексєєв.

Центр планується відкрити на народні пожертвування, в Лімбазькому краї, повідомляє Delfi.

Підготовчі роботи вже розпочато. Центр буде приймати по 25-30 осіб на тритижневий реабілітаційний курс. Установа співпрацюватиме з фахівцями з Адажської лікарні і Айнажи, сказав Алексєєв.

Центр буде відкрито у будівлі колишнього гостьового будинку. Має бути невеликий ремонт. Клієнтів планується запрошувати у співпраці з посольством України та військовими організаціями. Центру ще потрібна фінансова та практична допомога, тому Алексєєв закликав до участі всі зацікавлені сторони.