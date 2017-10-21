У Львові представили перший український переклад "Цивільного кодексу Галичини 1797"

20 жовтня у Львові відбулась презентація українського перекладу книжки «Цивільний кодекс Галичини 1797». Цивільний кодекс Галичини був перекладений з німецькомовного оригіналу латинською і польською мовами. Незважаючи на велику кількість українців, що мешкали в Галичині, правовий акт ніколи дотепер не виходив українською мовою.

«Над перекладом Цивільного кодексу для Галичини – а так звучить його назва в оригіналі – працювала івано-франківська перекладачка Олена Павлишинець. Її український переклад був настільки художнім, що довелося звернутись за допомогою до колег з Прикарпатського університету. В результаті ми отримали текст теперішнього Цивільного кодексу. Проте колеги перестаралися і замінили всі терміни та автентичні вирази на сучасні. Хоча насправді Цивільний кодекс Галичини за стилем свого викладу зовсім не схожий на Цивільний кодекс України. Моя спроба перекласти Кодекс стала успішною за тісної співпраці з професором Віденського університету, чудовим цивілістом Крістіаном Нешварою. На роботу з текстом пішло майже три роки, в основу ліг варіант Олени Павлишинець», – розповів один з перекладачів книги Мар’ян Мартинюк.

Цивільний кодекс – це книга про життя людей того часу, приватні відносини між ними, про особливості нашого галицького життєвого укладу. Ще 220 років тому галичани мали таке право творити громадянське суспільство «Громадяни мають право об’єднуватися у громадянське суспільство. Через колективну волю громадянського суспільства і через його об’єднані сили слабкий охороняється від сильнішого», – сказано в Кодексі.

Відповідно до Кодексу, держава має дбати про добробут своїх громадян. А право – це все, що добре само по собі, що за своїми засобами і наслідками має містити або породжувати щось добре та сприяти загальному добробуту.

Ірина Стельмах, Львів