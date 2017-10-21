У Мінську пройшов "Марш обурених білорусів 2.0"

У Мінську 21 жовтня пройшла несанкціонована акція опозиції «Марш обурених білорусів 2.0», повідомляє Радіо Свобода.

Ініціатором акції став опозиційний політик, колишній кандидат на посаду президента Микола Статкевич. Протест не погоджено з владою, але Статкевич заздалегідь попередив про проведення маршу.

Серед вимог присутніх – скасування так званого «декрету про дармоїда», підвищення зарплат і пенсій, борьба з дідівщиною і насильством в армії.

На перший «Марш обурених» у Мінську у лютому цього року вийшли близько трьох тисяч людей. У нинішній акції участь взяли участь близько 200 людей. Мітингарі пройшли тротуарами, не виходячи на проїжджу частину. Попереду колони йшли правозахисники і спостерігачі.

Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання регіональних активістів, які збиралися приєднатися до акції протесту у Мінську.