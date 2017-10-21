У Миколаєві за невідомих обставин загинув військовослужбовець

За невідомих обставин загинув військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка базується на території міста Миколаєва. Цей факт УНН підтвердили в командуванні бригади.

Командування бригади відмовилося надати подробиці інциденту, повідомивши лише про те, що за фактом проводиться службове розслідування.

"Наразі проходить службовe рослідування за фактом смерті військовослужбовця. Всі дeталі, після завeршeння розслідування", - заявили у командуванні бригади.

За неофіційною інформацією, морпіх ймовірно загинув від кульового поранення.