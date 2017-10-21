У Вінниці відбувся лицарський турнір пам’яті Героя Небесної Сотні Максима Шимка

Лицарський турнір до день народження Героя України Максима Шимка, який загинув 20 лютого 2014 року на Майдані у Києві, провели сьогодні у його рідній Вінниці. На фестиваль пам’яті приїхали реконструктори з п’яти міст України, більшість з них знали Максима за життя, адже він був учасником клубу історичної реконструкції «Білий Вовк» і власноруч виготовляв ре конструкторський одяг собі та своїм друзях. До фестивалю долучилися і учасники волонтерського проекту «Труханівська Січ». Дев’ятий агітпотяг прибув сьогодні до Вінниці і всі його пасажири взяли участь у фестивалі історичної реконструкції на честь Максима Шимка.

«Мій син не просто цікавився подіями давно минулих часів, він у прямому значенні жив цією історією. Його захоплення «заразило» нас усіх, ми допомагали йому жити одяг для реконструкторів та часто всі разом брали участь у лицарських фестивалю, – ділиться спогадами мати загиблого Максима Шимка Зоя Кузьменко. – Серед Героїв Небесної Сотні було п’ять реконструкторів, які любили Україну і шанували її історію. Сьогодні ми згадаємо кожного з них і сподіваюся донесемо до молоді та дітей головну ідею – без минулого нам не мати майбутнього».

Відкрили турнір хвилиною мовчання в пам’ять про Героїв Небесної Сотні та усіх українських захисників, які віддали своє життя за Україну. Після вітальних слів організаторів розпочалися лицарські змагання, які проходили за правилами середньовічного бою і відбувалися у трьох номінаціях: поєдинки «щит-меч», бої «5 на 5» серед чоловіків і «3 на 3» серед жінок. Загалом діяло кілька локацій: середньовічне містечко, лучний майданчик, фуд та фотозони.

«Такий фестиваль у Вінниці проводиться вперше, але хочеться вірити, що ми зможемо щороку у день народження Максима проводити лицарський турнір на його честь, – висловлює сподівання співорганізатор заходу, керівник клубу реконструкції «Аркона» Ольга Грабовська. – Серед бійців турніру представники п’яти міст – з Вінниці, Києва, Житомира, Ужгорода та Хмільника. Загалом до півсотні учасників. Змагання триватимуть протягом трьох годин. Вражень вистачить на всіх – і учасників, і відвідувачів».

Фестиваль завершився з першими сутінками. Його фінальним акордом став виступ етно рок-гурт «FRAM».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора