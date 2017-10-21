У Затурцях на Волині вшанують пам’ять Яна Ліпінського

У цьому волинському селі діє меморіальний музей В’ячеслава Липинського, який недавно померлому у Кракові Яну Ліпінському приходиться рідним дядьком. Нинішні члени родини відомого політика й державного діяча, якого називали і лицарем української державності й теоретиком українського консерватизму, В’ячеслава Липинського своє прізвище пишуть як Ліпінські, на відміну від знаменитого предка, котрий все ж дотримувався української транскрипції.

Ян Ліпінський та його дружина Марія (котра ще живе) не один раз бували у Затурцях, на місці свого родового маєтку, особливо коли тут утворили музей. Це єдиний в Україні та світі меморіальний музей В’ячеслава Липинського. Хоча він швидше нині став музеєм родини, котра дала світу не лише політика, а й чимало знаних агрономів та лікарів. У Затурцях неподалік містечка Локачі та древнього Володимира-Волинського сам Ян прожив аж 18 років. Та у вересні 1939 року його батько (рідний брат В’ячеслава) Станіслав вирушив за Буг разом із п’ятьма дітьми, нехитрими пожитками, які помістилися на двох возах, клуночком із насінням (він був відомим агрономом-селекціонером, і з волинського насіння пшениці опісля вивів новий сорт «Вигнанка»). Їх обстрілювали, у них відбирали коней, у Затурцях залишили маєток і нажите добро, тому перша після власне вигнання поїздка у Затурці на початку 1990-х років минулого століття панові Яну далася непросто. Але опісля він часто бував тут, родина передала в майбутній музей чимало меморіальних речей. І побачити, як постало з полум’я родинне гніздо, не завадили ні відстань, ні хвороби, ні вік.

Наталія Гатальська, науковий співробітник музею Липинського каже, що у сороковий день по смерті Яна у музеї відкриють виставку його пам’яті, а у місцевому костелі відслужать поминальну службу. На стіні костелу є табличка, що тут молилася родина Ліпінських і підтримувала цей костел матеріально. Батько Яна Станіслав Ліпінський був головою комітету, котрий у двадцятих роках минулого століття відновлював храм, зруйнований у Першу світову війну. Ян і Марія Ліпінські займалися упорядкуванням архіву родини, передані ними матеріали стали основою музейної експозиції у Затурцях.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк