Україна закликала ООН оперативно реагувати на пропаганду й фальсифікації

Російська пропаганда державних медіа та фальсифікація фактів Кремлем розпалили ненависть росіян до України й продовжують поглиблювати конфлікт. Це вимагає реакції міжнародної спільноти.

З такою заявою на засіданні Четвертого комітету Генасамблеї ООН виступив перший секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"Ми глибоко стурбовані масштабною кампанією пропаганди та підбурювання ненависті до України й українців, що здійснюється російськими державними ЗМІ та громадськими діячами. Це відіграло важливу роль у розпалюванні агресії Росії проти України та конфлікту на Донбасі", – наголосив Ніколенко.

Він також підкреслив, що російська влада суттєво обмежила простір для незалежних ЗМІ, посилила контроль над державними медіа, перетворивши їх на потужні інструменти державної пропаганди, які продукують фальшиві новини.

"Така гібридна війна проти України із залученням підконтрольних державі російських ЗМІ є прямою загрозою для цінностей ООН. Комітет та інші органи ООН повинні оперативно реагувати на подібні спроби фальсифікації новин та використання їх в якості інструменту поглиблення регіональних конфліктів", – заявив дипломат.

Він закликав міжнародне співтовариство подвоїти зусилля в запровадженні найкращих практик та інструментів у реагуванні на цю глобальну загрозу.

"Ми переконані, що інформаційна безпека є ключовим елементом у кожній системі національної безпеки, і ООН повинна стати маяком для цього шляхом виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто бере участь у пропагандистських війнах", – підкреслив Ніколенко.