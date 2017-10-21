"Укрзалізниця" запланувала купити 30 нових тепловозів у 2018 році

Укрзалізниця планує у 2018 році на 10% оновити парк магістральних тепловозів - у відомстві анонсували закупівлю 30 нових тепловозів.

Про це повідомив в. о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов на засіданні комітету ВРУ з питань транспорту, передає ЦТС.

За словами Кравцова, якщо раніше йшлося про закупівлю локомотивів, вироблених в Казахстані, то зараз мова йде про локалізацію і виробництві в Україні.

За даними аналітика ЦТС-Консалтинг Павла Руденко, 30 нових тепловозів - це приблизно 10% від існуючого робочого парку магістральних тепловозів.

Інвентарний парк локомотивів ПАТ Укрзалізниця складає 3562 одиниць, з них: 550 од - пасажирські (71 од - тепловози, 479 од - електровози), 1758 од - вантажні (609 од - тепловози, 1149 од - електровози), 1254 од - маневрові тепловози.

На сьогодні Укрзалізниця опрацьовує питання щодо оновлення локомотивного парку - як закупівлі нового тягового рухомого складу, так і модернізації наявного парку.