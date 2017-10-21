В Іспанії хакери зламали сайт Конституційного суду перед спецзасіданням уряду

Хакери зламали сайт Конституційного суду перед початком спеціального засідання уряду Іспанії з питання Каталонії. Про це повідомляє видання La Vanguardia.

Хакери назвали себе Anonymous. Сьогодні вранці сайт Конституційного суду виявився заблокованим після масових DDoS-атак. Пізніше хакери заявили, що запускають "Кампанію за звільнення Каталонії".

У Департаменті внутрішньої безпеки підтвердили інформацію про хакерську атаку і заявили, що за останні кілька тижнів сайти державних органів часто піддавалися кібератакам.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться спеціальне засідання уряду Іспанії, де буде вирішуватися питання Каталонії. Уряд має намір ввести у дію ст. 155 Конституції Іспанії, що дозволяє прийняти примусові заходи щодо виконання автономним регіоном своїх конституційних зобов'язань.