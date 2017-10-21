В Одесі СБУ затримала військового, який продавав саморобні вибухівки

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовця, який продавав саморобні вибухові пристрої.

Як повідомила прес-служба СБУ, капітан однієї з військових частин, який мав базові знання в електротехніці, виготовляв саморобні вибухові пристрої для продажу представникам кримінальних кіл регіону.

Оперативники спецслужби задокументували продаж зловмисником двох "мобілок" з електродетонаторами за 2600 гривень.

Зловмисника затримали під час спроби реалізації чергової партії вибухових пристроїв за 7800 гривень.

Вирішується питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.