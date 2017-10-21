Влада Іспанії вирішила розпустити уряд і парламент Каталонії

У суботу, 21 жовтня, на екстренному засіданні щодо Каталонії іспанський уряд прийняв рішення про заходи у рамках обмеження автономії Каталонії, повідомляє El Pais.

Згідно з заявою прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, уряд і парламент регіону будуть розпущені, а їхні повноваження передадуть центральній владі.

У Каталонії проведуть вибори до регіонального парламенту, який потім затвердить новий уряд.

Сенат Іспанії проголосує за відповідне рішення 27 жовтня, яке набуде чинності наступного дня.

Як повідомлялося, уряд Іспанії вирішив застосувати статтю 155 Конституції, яка передбачає обмеження автономії Каталонії.

Конституція країни дозволяє призупинити автономію в тих випадках, коли регіональна влада порушує закон і їх дії загрожують інтересам держави.

Зазначимо, перед початком засідання щодо Каталонії хакери заблокували сайт Конституційного суду Іспанії.

1 жовтня в Каталонії пройшов референдум, на якому, за словами місцевої влади, каталонці проголосували за незалежність від Іспанії. У той же час, центральна влада країни заявляє, що референдум не відбувся.

ЄС, а також Франція і Німеччина назвали каталонський референдум нелегітимним.

10 жовтня лідер Каталонії Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності автономії в односторонньому порядку.

Провідні іспанські партії погодилися вивчити можливість внесення змін до Конституції для якнайшвидшого завершення каталонської кризи. Можливі зміни стосуються вивчення варіантів збереження Каталонії в складі єдиної Іспанії.