Викрадачі немовляти кажуть, що труп власної дитини викинули на смітник, - поліція

Правоохоронці з'ясовують усі обставини та мотиви сімейної пари, яка вчора викрала дитину в Києві.

Про це під час брифінгу заявив очільник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко, повідомляє Еспресо.TV.

Він розповів, що спочатку правоохоронці затримали чоловіка-спільника викрадачки, а вже потім біля промзони схопили і її. Підозрювані 1997 року народження. Дитину вже передали батькам.

Поліція тим часом з'ясовує роль співмешканця затриманої жінки. В залежності від отриманої інформації, йому в майбутньому можуть висунути звинувачення.

"Одна з версій, яку затримана розповідає: вони втратили дитину місяць тому, викинули її на смітник. Ми ще будемо з'ясовувати всі ці події, тому що у поліції Києва за останній місяць не зафіксовано знайдення трупів немовлят на смітниках", - наголосив Крищенко.