З Каталонії перенесли свої головні офіси близько 1200 компаній

В Каталонії з початку жовтня майже 1200 компаній перенесли свої штаб-квартири в інші регіони Іспанії.

Про це повідомляє AFP.

"Близько 1200 компаній, розташованих у Каталонії, перереєструвалися в інших частинах Іспанії після референдуму, сподіваючись звести до мінімуму нестабільність", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в період з 2 по 19 жовтня 1185 фірм перенесли свою штаб-квартиру в інші регіони Іспанії. Тільки за один день 19 жовтня офіційно змінили місце реєстрації 268 компаній.

Нагадаємо, 10 жовтня у парламенті Каталонії було підписано декларацію про незалежність регіону від Іспанії, проте набрання сили цим документом було відкладене.