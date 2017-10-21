З початку доби поранення отримав один український військовий, – штаб АТО

З початку доби унаслідок протистояння з окупантами отримав поранення військовослужбовець сил АТО. Про це йдеться в повідомленні прес-центра штабу АТО на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що вночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Старогнатівки, що на приморському напрямку.

"З цієї ж зброї ворог близько 3 ночі розпочав обстріл опорного пункту української армії біля Богданівки. Наші воїни, застосовуючи піхотне озброєння жорстко відповіли окупантам. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО", - зазначили в прес-центрі.

Також зазначається, що на луганському напрямку під вогонь зі стрілецької зброї проросійських найманців потрапили позиції Збройних Сил України неподалік Кримського. А 82-міліметровий міномет ворога бив на підступах до Троїцького.