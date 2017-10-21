За добу бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, - штаб

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики порушували режим тиші 24 рази.

Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, втрат серед українських військових в результаті обстрілів немає.

Днем бойовики активізувалися на донецькому напрямку, а ввечері було "гаряче" на маріупольському і луганському напрямках.

Так, на луганському напрямку противник відкривав вогонь з мінометів калібрів 120 і 82-мм і автоматичних гранатометів на підступах до Новоолександрівки. Також під вогонь 120-мм міномета потрапив опорний пункт ЗСУ недалеко від Катеринівки. З протитанкових гранатометів бойовики били по околицях Попасної.

На маріупольському напрямі бойовики двічі обстрілювали з 120-мм мінометів і різних видів гранатометів околицю Павлопіля. Неспокійно було в районі Новотроїцького та Водяного.

На донецькому напрямку бойовики тричі відкривали вогонь з піхотного озброєння неподалік Зайцевого. Крім того, факти використання великокаліберного кулемета зафіксовані поблизу Мар'їнки.