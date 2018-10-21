Автокефалія УПЦ поставила хрест на неоімперському проекті Росії, - Зоря

Утвердження в Україні Єдиної автокефальної помісної церкви ставить хрест на можливості реалізувати російський неоімперський проект.

Про це заявив архієпископ Євстратій (Зоря) у чаті видання Главред.

Він також зауважив, що утвердження незалежної української держави не дозволяє реанімувати Російську імперію.

"Мабуть, у Москві мають сподівання на те, що їм вдасться відновити імперію. Але час імперій минув, і здійснити ці плани не вдасться", – зазначив архієпископ.

Він пояснив, що в Україні ніхто не даватиме приводу "захищати православних". А Москва не матиме обґрунтування для посилення агресії.

"Тому наше спільне завдання – протистояти провокаціям, не допускати насильства у питаннях віри, зробити все необхідне для того, щоб люди мали можливість усвідомлено і добровільно зробити свій вибір на користь української церкви або, хто цього бажає, залишитися в складі російської церкви", - підсумував Євстратій.