Бельгія закликає до захисту журналістів

Про це бельгійській урядовець написав у Тwitter.

"Більш ніж коли-небудь раніше ми маємо захищати журналістів, загрози для життя яких виникають по усьому світові. Ми закликаємо саудівську владу пролити світло на вбивство Джамала Хашоггі та вжити всі заходи, щоб це ніколи не могло трапитися у майбутньому", - зазначив Рейндерс.

More than ever, we have to protect #journalists whose lives are threatened around the world. We urge Saoudi authorities to shed all light on the killing of Jamal #Khashoggi and take all measures to make sure that this cannot happen ever again in the future.