Бельгія закликає до захисту журналістів

Заступник прем’єр-міністра – міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс звернувся до саудівської влади з вимогою «пролити світло» на вбивство журналіста Джамала Хашоггі та не допустити повторення подібних трагедій.

Про це бельгійській урядовець написав у Тwitter.

"Більш ніж коли-небудь раніше ми маємо захищати журналістів, загрози для життя яких виникають по усьому світові. Ми закликаємо саудівську владу пролити світло на вбивство Джамала Хашоггі та вжити всі заходи, щоб це ніколи не могло трапитися у майбутньому", - зазначив Рейндерс.

More than ever, we have to protect #journalists whose lives are threatened around the world. We urge Saoudi authorities to shed all light on the killing of Jamal #Khashoggi and take all measures to make sure that this cannot happen ever again in the future.

— didier reynders (@dreynders) 20 октября 2018 г.

Нагадаємо, влада Саудівської Аравії визнала, що журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі загинув унаслідок сварки в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Також Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд доручив спадкоємцю принцу Мухаммеду бен Сальману провести реорганізацію розвідслужб країни після інциденту з пропажею журналіста Джамаля Хашкаджі.