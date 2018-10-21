Біля Ічні майже 96% враженої зони очищено від вибухонебезпечних предметів

Представник ДСНС та заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Василь Сніцар в Ічні заявив, що в Чернігівської області майже 96% враженої зони очищено від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив представник ДСНС, повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА.

"Всього забруднена боєприпасами територія становить 72 395 га, наразі очищено 69 282 га, або 95,7%. Повністю очищені населені пункти, піротехніки перейшли до очищення 5-кілометрової, а подекуди і 3-кілометрової зони навколо складів", - йдеться в повідомленні.

При цьому представник Міноборони констатував, що протягом вже другої доби вибухів не зафіксовано.

В ОДА повідомили, що вже відновлено 69 будівель у 20 населених пунктах.