Британія підтримала намір Трампа про вихід з ракетного договору

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив про підтримку наміру президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності з Росією.

Про це повідомляє The Guardian.

"Нашим близьким і довготривалим союзником є США, і тому ми рішуче підтримуємо Сполучені Штати у донесенні чіткого сигналу Росії, що їй потрібно поважати зобов'язання за договором, який вона підписала", - сказав Вільямсон.

Британський міністр також звинуватив Москву в тому, що вона зробила з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності "посміховисько".

Нагадаємо, Трамп заявив, що США виходять із ракетного договору через дії Росії.