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День в ООС: Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

21 жовтня, 2018 - 19:05
Фото Reuters

Бойовики від початку доби здійснили івісім обстрілів. Троє українських військових зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“Упродовж поточної доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, порівняно з минулою добою дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку. Опорні пункти українських військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 82-го калібру, а позиції біля Щастя зазнали вогню зі стрілецької зброї.

Загалом бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Марїнка, Тарамчук, Красногорівка.

У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.

“На жаль, не вдалося уникнути санітарних втрат – троє українських воїнів зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень”, - підкреслюється в повідомленні.

Водночас у штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Джерело: День

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